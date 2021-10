Miles de gasolineras del Reino Unido han colgado el cartel de no hay combustible y sólo la presencia de los cien mil camioneros que faltan en el país podría solucionar la dura situación de desabastecimiento. Poerque son en su mayoría mano de obra barata y extranjera, y las nuevas leyes migratorias del brexit les hace casi imposible trabajar en el Reino Unido. Además los nuevos acuerdos comerciales ponen dificiles los trámites en las aduanas. Y no es sólo el combustible, faltan medicamentos en las farmacias y alimentos en los supermercados, y el primer ministro británico continúa insistiendo en que lo que está ocurriendo no es consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como solución, anucia el despliegue de más de 200 militares que conduciran los camiones cisterna del Ejército para reabastecer a las gasolineras, ampliará los permisos de conducir de los camioneros británicos y aprobará miles de visados de tres meses de duración para conductores procedentes de la Unión Europea.