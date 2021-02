Uno de los expertos de la OMS que buscan pistas en Wuhan sobre los orígenes del COVID-19 cree que es necesario rastrear los elementos genéticos del virus en las cuevas de murciélagos. Este zoólogo y experto en enfermedades animales asegura que, de momento, no han encontrado evidencias que indiquen que surgió en un laboratorio. Él participó en la investigación de los orígenes del síndrome respiratorio agudo severo y ya entonces vio que sus raíces se remontaban a los murciélagos que vivían en una cueva en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Lo que no está claro es si China está actualmente tomando muestras de sus muchas cuevas de murciélagos. Los expertos no descartan que el virus haya estado circulando mucho antes de que se identificara por primera vez en Wuhan a finales de 2019.