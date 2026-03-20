Rosalía y Loli Bahia, de paseo por París durante un descanso de su gira 'Lux Tour'

Rosalía ha encontrado en París uno de los primeros grandes focos de atención de su nueva gira. La cantante catalana ha sido vista junto a la modelo francesa Loli Bahia durante un descanso del 'Lux Tour', en plena escala parisina de una tournée que arrancó el 16 de marzo en Lyon y que ha hecho parada doble en el Accor Arena, los días 18 y este viernes, 20 de marzo.

La imagen de ambas paseando por la capital francesa llega apenas unas horas después de uno de los momentos más comentados del concierto del martes. Loli Bahia acudió al recital con un ramo gigante de flores rojas, un gesto que no pasó desapercibido entre los asistentes y que rápidamente encontró eco en la prensa social. Sobre el escenario, Rosalía respondió con otra señal de cercanía: le dedicó 'La rumba del perdón', uno de los instantes más comentados de la noche.

"A mi Jonh, a mi Isa, a mi Loli", ha gritado la artista en plena canción de su disco 'Lux'. Los fans han recibido estas palabras con mucha euforia. Rosalía no se ha pronunciado abiertamente sobre su presunta pareja pese a dejarse ver con ella con normalidad.

Complicidad por París

La coincidencia de estos gestos ha vuelto a situar el foco sobre la relación entre las dos. Aunque ninguna ha hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su vínculo, sus apariciones compartidas en los últimos meses y la complicidad mostrada en París avivan los rumores sobre una amistad muy especial. La escena del concierto y el posterior paseo por la ciudad han reforzado ese interés alrededor de ambas.

Aseguran que la modelo francesa, una de las 'tops' más cotizadas del momento, y 10 años más joven que la diva de Sant Esteve Sesrovires, viajó a Madrid para verse con su amiga y celebrar el lanzamiento de 'Lux'. Volvieron a coincidir luego en París, donde asistieron al concierto que Lady Gaga y al 'show' de la banda mexicana Latin Mafia.