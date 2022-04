Anabel Pantoja, que lleva unos días en Sevilla alejada del foco mediático y centrada en la salud de sus padres, Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, está de nuevo en el punto de mira por las informaciones que apuntan a que podría estar viéndose de nuevo con Omar Sánchez. Hay quienes no creen del todo en la ruptura definitiva de la tertuliana y el canario, con quien coincidió hace unas semanas en una despedida de soltero, y con el que intercambia diversas reacciones en las redes sociales. No obstante, la influencer insiste en no dar detalles sobre su situación sentimental.