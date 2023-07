Ayer se colaba en la campaña otra polémica. En esta ocasión, por un comentario de Alberto Núñez Feijóo, donde se refería al uso de maquillaje de Yolanda Díaz. "Diciendo que la verdad son los datos maquillados de empleos....Viendo a la vicepresidenta que lleva el Empleo, de maquillaje sabe mucho, no hay ninguna duda", dijo. El aluvión de críticas no tardaba en llegar. La líder de Sumar también le ha contestado a través de Twitter retándole a debatir sobre los datos de empleo. Desde Génova defienden que Feijóo no pretendía ir más allá y aseguran que solo hacía referencia al maquillaje de datos.