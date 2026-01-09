LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El Gobierno propone dar 21.000 millones más a las comunidades con el nuevo modelo de financiación autonómica

El proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica elaborado por el Gobierno tras pactarlo con ERC contempla incrementar los recursos anuales que recibirán las comunidades en cerca de 21.000 millones de euros respecto al sistema actual. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha presentado la propuesta del Ejecutivo para reformar un sistema que fue aprobado en 2009 y que debería haber sido actualizado en 2014, 2019 y 2024.