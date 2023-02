El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado las críticas recibidas después de que se conociera que en su segundo mandato al frente de la patronal recibirá un salario cercano a los 400.000 euros anuales por un contrato de alta dirección. "Ni son 400.000 euros ni me he subido el 9%. Esto es una entidad privada que vive de sus cuotas y la junta directiva está formada por 275 miembros. Al principio del mandato siempre se decide la remuneración del presidente que es lo que se ha aprobado de forma natural. Ese salario le puede gustar a la gente o no, lleva cinco años así" ha asegurado Garamendi en declaraciones a Mediaset. "No tengo que regularizar absolutamente nada. Hay más de 200.000 personas que pagan dos veces a Hacienda. Yo voy a seguir siendo autónomo porque los empresarios no podemos estar en el régimen general, porque está prohibido, nos gustaría, pero no se puede" ha añadido.

El responsable de la patronal ha asegurado que estas críticas se enmarcan en una "clarísima campaña de descrédito contra el mundo empresarial". "Se está poniendo el dedo acusador sobre personas, una tras otra. Esta semana me ha tocado a mí la lotería y la que viene le tocará al siguiente... está montado así" ha dicho y ha reiterado que "se enmarca en una campaña perfectamente orientada a destruir a mi persona pero ¿qué le vamos a hacer?... seguiremos porque uno es del norte y aguantará...". Garamendi también se ha mostrado preocupado por la división y polarización que se percibe en la calle. "Que se lancen mensajes de división y de apuntar con el dedo me parece gravísimo" ha lamentado. "Estan diciendo que trabajamos en contra del estado del bienestar...pero ¿cómo se puede decir eso?, es que es falso" ha explicado. El empresario ha defendido, además, la negativa de la CEOE de apoyar la subida del SMI del 8% aprobada este martes por el Consejo de Ministros, asegurando que no es lo mejor para el país. "Lo que parece increible es que cuando llegas a acuerdos, que hemos llegado a más de 14 o 15, eres un fenómeno y resulta que cuando dices que no porque consideras que no es bueno para España, entonces te conviertes en un villano" ha añádido.