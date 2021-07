Acuerdo histórico para acabar con el abuso de la temporalidad de los interinos en la Adminsitración Pública.

El ministro Iceta ha firmado con los sindicatos un acuerdo para que antes del final de 2024 se consoliden las plazas de los miles de interinos que actualmente están trabajando y para evitar que en el futuro se repita una situación similar.

Se ha acordado que estos trabajadores temporales puedan realizar una oposición para obtener la fijeza y que, en caso de no superar la prueba, sean indemnizados económicamente con 20 días por año trabajado. No serán indemnizados quienes no se presenten al exámen.

Por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto con un 40 por ciento del cómputo global.

Este acuerdo podría afectar a unos 300.000 interinos.

El sector público tiene una tasa de temporalidad que supera el 28 por ciento, más alta que en el sector privado, del 25 por ciento, y se quiere reducir al 8 por ciento.

España cumple así con lo exigido por Bruselas y con la resolución del Tribunal Supremo.