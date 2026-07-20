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Cuando la victoria de España te pilla en pleno vuelo

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Sara Fernández

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Cuando la victoria de España te pilla en pleno vuelo

Sara Fernández

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Cuando no hay wifi ni señal de televisión o de radio convencional, la voz del piloto a 12.000 metros de altura parece tecnología punta: "¡España ha ganado el Mundial!". Están los bares, las terrazas, las plazas y los polideportivos municipales con pantalla gigante; lugares comunes para vivir la final de un Mundial, pero intentar seguirla desde el interior de un Airbus A350-900 sobrevolando el Mar de los Sargazos es "otra final". Aunque el interior del avión da para lo que da, la respuesta de los pasajeros al mensaje del piloto no se hace esperar: "Campeones, campeones".

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