Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cristiano Ronaldo invita a un niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano de once años que resultó herido en los terremotos del pasado 24 de junio y lo invitó a asistir a uno de sus partidos cuando se recupere.