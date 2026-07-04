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Cristiano Ronaldo invita a un niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos

Cristiano Ronaldo invita a un niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos

Javier Vendrell Camacho

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Cristiano Ronaldo invita a un niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos

Javier Vendrell Camacho

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El futbolista portugués Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano de once años que resultó herido en los terremotos del pasado 24 de junio y lo invitó a asistir a uno de sus partidos cuando se recupere.

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