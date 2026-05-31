Lucía Feijoo Viera

Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de buscar “la privatización” del Real Madrid

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, convocó urgentemente a los medios este jueves en su sede de campaña para responder a Florentino Pérez tras su entrevista en un periódico de tirada nacional publicada este domingo. Riquelme acusó al actual presidente de intentar "privatizar el club" al proponer la venta de una participación minoritaria del 5% a un inversor externo. La medida, que se sometería a referéndum entre los 100.000 socios, busca fijar el valor real del patrimonio del club, según Pérez, quien afirmó en la ya histórica rueda de prensa celebrada hace unas semanas: "No me moriré hasta conseguir que el patrimonio económico sea de sus socios". Riquelme, que previamente visitó Valdebebas para apoyar al equipo femenino y condenar la violencia tras los incidentes en Francia, rechazó el modelo y advirtió: "Hoy se han quitado las caretas". Pérez justificó las elecciones por "maniobras organizadas" y calificó a la candidatura rival como "sindicato de intereses".