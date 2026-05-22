Lucía Feijoo Viera

Enrique Riquelme explica su candidatura al Real Madrid frente a Florentino: “Recuperaremos los valores del club”

Enrique Riquelme ha asegurado que sigue trabajando “24/7” en la elaboración de una candidatura con la que aspira a recuperar el protagonismo del socio y devolver al club una gestión más abierta. Según ha explicado, la iniciativa se está construyendo con “respeto” y con el objetivo de plantear un proyecto “serio, profesional e innovador”. Riquelme ha enmarcado esta propuesta en una etapa deportiva de futuro que, según ha señalado, no solo debe mirar a largo plazo, sino ofrecer resultados en el corto plazo. También ha subrayado que la candidatura pretende recuperar valores que, en su opinión, se han deteriorado en los últimos años. El empresario ha avanzado que la junta directiva tomará una decisión definitiva entre esta noche y mañana temprano sobre si presenta o no la candidatura. En ese sentido, ha reconocido que él es de los que empujan para dar ese paso y poder situarse al frente del proyecto. Durante su intervención, Riquelme ha insistido en que los mejores deben estar en el club y ha defendido la necesidad de crear una estructura de transparencia, gobernanza y democracia que resulte atractiva para el talento. A su juicio, el club más grande de la historia debe contar con el mejor talento y ofrecer las condiciones adecuadas para que los profesionales quieran formar parte de él. El empresario ha remarcado, además, que la intención es construir una candidatura ganadora que convenza a los socios y devuelva al club al centro de la decisión. Más información