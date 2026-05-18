Lucía Feijoo Viera

Griezmann, en su despedida: "Tengo dolor de cabeza de tanto llorar, ha sido una pasada"

Noche de despedida en el Metropolitano. El último baile de Antoine Griezmann en el feudo rojiblanco acabó con una despedida a la altura de una leyenda del club y del fútbol en general. Tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Girona (1-0) y el homenaje posterior al jugador, con todo el estadio lleno, Simeone y el propio Griezmann comparecieron en rueda de prensa para explicar con palabras la emoción que sintieron. Griemann se mostró agradecido por la “ola de amor y de cariño” recibidos. “Ahora tengo un dolor de cabeza por llorar tanto, ha sido una pasada lo de hoy. Está bien ganar trofeos, pero al final eso no te llena el corazón. Me llevo el amor recibido de esta noche. Y para el futuro ya anuncia su regreso para cuando termine su vida profesional en Orlando. “Quiero volver a Madrid, al mejor club del mundo y aportar mi visión del fútbol. Poder ayudar, aunque sea en las oficinas o en el campo de ayudante, y ayudar desde afuera a conseguir trofeos”.