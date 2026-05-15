Mourinho asegura que nadie del Real Madrid le ha llamado
En su comparecencia ante los medios, José Mourinho desveló que recibió una oferta de renovación por parte del Benfica, pero que no quiso verla por el momento. También negó haberle llegado una propuesta formal del Real Madrid: "Nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura".
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