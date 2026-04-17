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Simeone: “No esperamos otra cosa que llevar el partido donde podamos hacerles daño”

El Atlético de Madrid se enfrenta mañana a partir de las 21:00 horas en Sevilla a la Real Sociedad en la final de Copa. Por sala de prensa de la previa en el Estadio de La Cartuja ha pasado el entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone. El argentino quiere aparcar el ‘subidón’ por el pase a las semifinales de la Liga de Campeones y centrarse la finalísima de Copa contra el conjunto donostiarra. “Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier deportista, dándolo todo por ganar. Nosotros jugamos el martes un partido importante, que nos dejó en un paso muy bonito, semifinal de Champions, pero ahora volvemos a la tierra y en la tierra estamos. Sabemos las dificultades que vamos a encontrar ante un rival competitivo, con distintas formas de atacar. No esperamos otra cosa que llevar el partido donde podamos hacerles daño”, ha explicado Simeone. Más información