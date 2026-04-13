Lucía Feijoo Viera

Carlos Alcaraz: "No voy a echar de menos a Sinner esta semana"

Carlos Alcaraz se sentó en la sala de prensa del RCTB-1899 apenas 24 horas después de caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Sin tiempo para lamentaciones, el murciano centra su atención en su debut en el Barcelona Open este mismo martes ante el finlandés Otto Virtanen. Pese a no esconder su cansancio tras la exigencia física que le supuso su partido ante Jannik Sinner, Alcaraz tampoco ocultó su ilusión por un torneo que siempre es especial para él por sus vivencias de niño en el club. Por primera vez en toda la temporada, Alcaraz no tendrá la oportunidad de cruzarse con Sinner en la final, algo que aseguró entre risas que, de vez en cuando, no está mal. “Es muy bonito tener a Sinner en el punto de mira, pero va bien no estar siempre en los mismos torneos”. Pese a ello, no escondió que la presencia del italiano es la gran razón para seguir aprendiendo y mejorando día a día. “Sinner me hace ser mejor, darme cuenta de mis debilidades y es por lo que yo mismo intento motivarme cada día”, explicó. Más información