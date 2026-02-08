Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn es evacuada en helicóptero tras una dura caída en los JJOO

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha sido evacuada en helicóptero este domingo tras sufrir una aparatosa caída durante el descenso olímpico femenino de esquí alpino, lo que obligó a detener la prueba. La veterana campeona, de 41 años, enganchó el bastón derecho en una puerta al inicio del recorrido, perdió el control y cayó violentamente en la pista Olimpia delle Tofane.