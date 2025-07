El entrenador del PSG, Luis Enrique, arrancó la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea negando que sea una estrella y asegurando que le motiva más ser criticado que recibir elogios. "De estrella yo tengo cero, no lo tuve de jugador, no lo tengo de entrenador, me gusta el trabajo que hago, disfruté mucho mi carrera como jugador, como entrenador la estoy disfrutando mucho, especialmente en los momentos delicados y son los momentos donde me encuentro más a mi gusto", explicó el técnico, que dice entender cómo van las cosas en el fútbol. "Ya sé cómo va esta fiesta, ya sé que los entrenadores son buenos o malos en función de los resultados, son las reglas del juego, las acepto", argumentó. El entrenador del PSG admitió que puede ser la mejor temporada de su vida, pero que hay que ganar al Chelsea. "Lo más importante es acabar el partido dando nuestro cien por cien y ya veremos el premio que nos toca", zanjó.