El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no estaba muy dispuesto a entrar en una guerra de declaraciones por asuntos extradeportivos, aunque al ser preguntado, no ha evitado responder a Tebas o a Louzan, pero sí ha evadido una confrontación con el Atlético de Madrid.“Tebas puede quedarse tranquilo porque aquí no hemos perdido la cabeza. Hemos pedido una explicación para mejorar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento”, explicó Ancelotti, que confirmó que el club no ha recibido los audios que han solicitado sobre la jugada polémica: "Nosotros sólo hemos pedido los audios, nada más. Una jugada. No que desvelen un secreto enorme. Sólo queremos saber qué pasó, no hay nada de perverso", ha aseverado.