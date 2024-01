El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, ha explicado hoy los motivos de su marcha del club a final de temporada. Xavi ha asegurado que el entorno del club "te hace sentir que no vales a diario" y que es algo que ya le había contado que pasaría Pep Guardiola. "A Luis Enrique yo lo vi sufrir (...) Cuando yo digo que estamos en construcción, me matáis...Tengo la sensación de que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente", ha dicho en rueda de prensa. El técnico, que ha insistido en que es un hombre de club, no descarta regresar al banquillo del Barça. "El Barça me tendrá para que lo necesite, pero ahora no me necesita", ha dicho. No obstante, Xavi ha confesado sentirse afortunado por el cariño recibido y ha asegurado que está "motivadísimo". "Voy a dar un plus extra para que esto siga funcionando", ha subrayado.