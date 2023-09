Consciente de la expectación, Luis Rubiales ha llegado nervioso a la Audiencia. Se coloca el puño de la camisa, se lleva las manos atrás, cambia de opinión al instante. No ha querido ni mirar a las decenas de periodistas que le llaman. Le esperaba el juez, con el que ha estado más de 35 minutos. Rubiales ha respondido a todas las partes con el mismo argumento. Que el beso que le plantó en la boca a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial fue consentido y sin connotación sexual. Y niega que coaccionara a la jugadora y a su entorno para que justificarán lo ocurrido. La denuncia de Hermoso dice todo lo contrario. Para su abogada, "todo el país ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Se encuentra afectada tanto por los hechos como por la humillación". Rubiales no ha convencido a la Fiscalía que ha solicitado una orden de alejamiento de 500 metros, prohibición de comunicarse con ella y comparecer en el juzgado cada 15 días. El juez lo ha rebajado a un alejamiento de 200 metros y a prohibir cualquier comunicación.