El portero de la selección española, Unai Simón, que ha regresado en esta convocatoria tras unos meses sin contar para de la Fuente, ha hablado este lunes en rueda de prensa y ha dejado claro que es el entrenador el que decide quién juega y quién no. "Jugar o no, no depende de mí, depende del entrenador. Respetaré la decisión, como cuando jugaba. Y juegue o no lo respetaré", ha afirmado.