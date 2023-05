Este viernes Carlos Alcaraz cumple veinte años y se ha regalado el pase a la final del Open de Madrid tras vencer al croata Borna Coric en dos sets. El domingo el murciano disputará su quinta final en seis torneos este año, la segunda consecutiva en la Caja Mágica. En la rueda de prensa posterior al choque contra Coric ha sido preguntado si se considera favorito al título. "No me siento el mejor jugador del mundo ahora mismo, intento pensar en mí y hacerlo lo mejor posible, pero no me siento superior a nadie. Ayer perdió Tsitsipas pero eso no significa que yo sea mejor, ni que vaya a ganar el torneo. Struff se merece estar ahí, igual que Karatsev, ambos vienen jugando a un nivel muy alto. No porque esté teniendo buenos resultados significa que vaya a ganar esa final, hay que estar concentrados y sin dar por hecho nada", ha explicado. Además, se le ha cuestionado sobre cómo se ve y cómo ve a sus rivales de cara a Roland Garros. "No lo sé, al final está Tsitsipas con un gran nivel, Djokovic siempre va a ser favorito, Nadal también porque es su torneo. Yo también me pongo en lo alto de esa lista, creo que estoy jugando a un buen nivel y teniendo buenos resultados, jugando con mucha confianza", ha señalado.