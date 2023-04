El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de Liga de este sábado sobre su futuro en el equipo blanco, después de que algunos rumores le sitúen como seleccionador brasileño. "No me sorprenden los rumores. Y no me preocupan. Lo único que pienso es cumplir en este club mientras esté. Todo lo demás, bastante claro: seguiré hasta que el Madrid me permita. Quedan dos meses y vamos a intentar ganar títulos, después ya se verá que pasa. Cada uno puede opinar lo que quiera. Pero la realidad luego es la que es: tengo contrato y quiero seguir. Es sencillo. Nadie conoce el futuro. Si Brasil me quiere, me encanta, claro que genera ilusión. Pero hay que respetar contratos y quiero cumplirlo", ha sentenciado.