El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha expresado su deseo de que Nacho siga en el club la próxima temporada, renovación aún pendiente para el club y, posiblemente en peligro teniendo en cuenta las últimas declaraciones del defensor. “A Nacho le veo muy bien, no sé qué pasará el año que viene. Tal vez estamos los dos aquí, ojalá. Me gustaría seguir viéndolo en Valdebebas y en el Bernabéu y no verlo en la tele”, ha afirmado el técnico del Real Madrid.