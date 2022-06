El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique, ha dejado claro que en el fútbol de hoy en día "nadie gana fácil" y ha lamentado que a los medios de comunicación les interese siempre "generar dudas" sobre el devenir de España. "Estamos tan acostumbrados…, es algo que me interesa cero, si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos no sabe lo que es el fútbol moderno", ha explicado. "No hay nadie que gane fácil, nadie, ninguna selección del mundo, si pretendéis que seamos diferentes, lo siento, no somos diferentes, ahora que somos una gran selección que va a generar y que tiene opciones de pelear con cualquier rival, lo estáis viendo", ha zanjado.