Emocionado y todavía un poco sorprendido de lo bien que han salido las cosas al final. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en la zona mixta tras el triunfo en la final de la Champions ante el Liverpool y habló de locura. "No lo esperaba", admitió el preparador italiano con total franqueza ante los medios que lo encumbran ya como uno de los grandes en la historia del Real Madrid. Ancelotti, siempre calmado, trató de extender el mérito a toda la plantilla. "Me gusta mucho estar con ellos, me he encontrado muy bien", zanjó el entrenador.