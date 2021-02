El Celta se impuso anoche al Elche (3-1) que ya suma 16 jornadas seguidas sin ganar. Tras el encuentro, su técnico Jorge Almirón anunció su dimisión en la sala de prensa. "He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Desearle lo mejor a mis jugadores y a la gente que conozco. Dejaron todo, pero lamentablemente no se dieron las cosas en el partido", se limitó a decir sin admitir preguntas. Por su parte, el entrenador del Celta se mostró contento con la victoria aunque reconoció que no poder contar con Aspas y Brais Méndez, pondrá al equipo en dificultades.