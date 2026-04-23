Lucía Feijoo Viera

El momento en que Alejandro Sanz sorprende a Laura Pausini en pleno concierto en Bogotá

El cantautor español Alejandro Sanz sorprendió a su colega italiana Laura Pausini al aparecer en el concierto que esta realizó este miércoles 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Tras interpretar el tema 'Cuando nadie me ve', reconocido en la voz de Sanz, y el cual hace parte del más reciente álbum de versiones de Pausini 'Yo Canto 2', el español hizo presencia en el escenario dejando sin palabras a la artista.