Redacción

Aitana Ocaña, invitada en el confesionario de Rosalía previo a 'La Perla'

Los conciertos del 'Lux Tour' de Rosalía están dando mucho que hablar por los momentazos que está dejando la artista en cada una de las pocas fechas que lleva de gira. Este viernes por la noche, la catalana celebró su tercer concierto en Madrid y quiso hacerlo con una invitada muy especial en uno de los momentos más comentados del espectáculo como es el ya famoso "confesionario" que precede a 'La Perla'. Más información