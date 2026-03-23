Lucía Feijoo Viera

Así será el parque temático que Shakira construirá en Madrid para su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour"

Lo construirán en tiempo récord. El coliseo que Shakira levantará en Madrid deberá estar listo en 69 días. Es el plazo que tendrán desde el último concierto que acogerá el espacio Iberdrola Music el 18 de julio. Por lo que todo deberá estar milimetrado. Sobre todo, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto que ha diseñado el estudio Bjarke Ingels Group (BIG): el estadio será el núcleo de Macondo Park, un ecosistema de 150.000 metros cuadrados hectáreas donde se desarrollarán actividades en torno a la música. El objetivo es convertir el recinto de Villaverde en un parque temático con una programación viva durante los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. "Debido a la guerra de Oriente Medio y a la gran repercusión, hemos decidido ampliar las fechas. Es una noticia para celebrar”, ha dicho Pina Sagliocco, presidente de Live Nation, tras anunciarlas. Por el momento, se desconoce el coste. Más información