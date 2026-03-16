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‘Una batalla tras otra’, gran ganadora de los Oscar con seis estatuillas

Los premiados de la gala de los Oscar acudieron tras el evento a la clásico evento posterior en el que graban sus nombres en la peana de las estatuillas, entre ellos los grandes triunfadores, Paul Thomas Anderson, responsable de ‘Una batalla tras otra’, gran triunfadora de la noche con seis premios, entre ellos los más importantes, película, director, guión adaptado o el nuevo premio, casting. También pasaron por allí para ver grabado su nombre Michael B. Jordan, ganador de mejor actor por Los Pecadores y Jessie Buckley, mejor actriz por Hamnet. El que no pudo ver grabado su nombre en un Oscar es Oliver Laxe, que se fue de vacío ya que Sirat no consiguió ninguno de los dos premios a los que aspiraba. Más información