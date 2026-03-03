Secciones

Muere el periodista Fernando Ónega

Lucía Feijoo Viera

El periodismo pierde hoy a una de las figuras más relevantes de la crónica política de los últimos 50 años. Fernando Ónega ha fallecido esta tarde a los 78 años. Periodista de la Transición, suyas son aquellas palabras inolvidables, "puedo prometer y prometo", que Adolfo Suárez pronunció en uno de sus discursos. Ónega fue uno de esos profesionales que tocó todos los palos: prensa, radio y televisión. Nunca dejó de dar su visión de la política de nuestro país. Más información

