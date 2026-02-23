Atlas News

El escritor Javier Cercas asegura que Sánchez “hace un servicio a la democracia” desclasificando los documentos del 23F

El escritor Javier Cercas, ha asegurado hoy que Pedro Sánchez está haciendo un “servicio a la democracia” desclasificando todos los documentos sobre el 23F. Precisamente, fue el autor del libro ‘Anatomía de un instante’, quien pidió al presidente del Gobierno que los hiciera públicos “para acabar con los bulos y las bolas” acerca de un acontecimiento histórico sobre el que, en su opinión, se han contado “muchas trolas”. No obstante, Cercas cree que Pedro Sánchez fracasará en su intento igual que lo hizo él con su libro porque la mentira es “un negocio”. “El gran secreto sobre el golpe de Estado del 23F es que no existe un gran secreto, que la verdad ya la sabemos. Fue un golpe sin papeles porque los golpistas no querían que les pillasen…Se van a seguir contando mentiras, pero, al menos, tendrán un instrumento menos al que agarrarse”, ha dicho. Más información