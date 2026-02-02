Sara Fernández

Bad Bunny hace historia en los Grammy y clama contra el ICE: "Fuera ICE"

Bad Bunny ha sumado otro capítulo a su historia de éxito haciendo historia en Estados Unidos. Este domingo en la 68ª edición de los premios Grammy el portorriqueño, que la semana que viene protagonizará el espectáculo del intermedio de la Super Bowl, se ha convertido en el primer artista que conquista el galardón al mejor álbum del año con un trabajo íntegro en castellano, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Más información