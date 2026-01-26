PI STUDIO

Hijos de la Ruina: "Somos muy buenos en directo. De eso sí que podemos presumir"

En Madrid ya están agotados sus dos Movistar Arena para el 13 y 14 de marzo, pero la gira empieza antes, el 27 de febrero, en Sevilla, también con todo vendido. Dicen que tienen muchas ganas. "Si ves un vídeo nuestro encima del escenario se nos ve sonriendo, se nos ve disfrutando y se nos ve como tres amigos, con un equipo de más de 30 personas detrás peleando por nuestro sueño", dice Jorge-Recycled J. "Se nota que no es un trámite", añade Fernando-Waor, que pone el broche a la conversación en un tono muy rapero: "Joder, es que somos muy buenos en directo. De eso sí que podemos presumir" [risas].