¿Cómo hemos podido permitir que una niña de seis años suplique por su vida en Gaza? Es la frase que más se repitió anoche en el Festival de Venecia después de ver ‘La voz de Hind’, una película sobre una niña de gazatí asesinada por Israel en 2024. Empezando por Joaquín Phoenix, muy emocionado, junto a su mujer. Fue todo un latigazo de emociones que apunta al León de Oro. La ovación fue histórica. 24 minutos.
