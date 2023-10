"Keep Calm and Read Murakami", es la declaración de intenciones, impresa em una camiseta, con la que la ovetense Bárbara Jiménez se acercó esta tarde al hotel de la Reconquista de Oviedo. Forma parte de la legión de lectores que devoran cada nuevo título del premio Princesa de las Artes. "Me gustan todos sus libros pero si tuviera que elegir uno sería La Muerte del Comendador". El autor japonés llegaba a Oviedo pasadas las siete de la tarde y saludaba desde la puerta del hotel Reconquista a un nutrido grupo de lectores que le recibió entre aplausos. Poco dado a los actos públicos sus seguidores se mostraron muy sorprendidos tras la confirmación de que acudiría al Principado a recoger el galardón. "Yo no esperaba que viniera", reconocía Julia Moro. "Me gusta la realidad mágica que crea, los finales inacabados, los personajes melancólicos, me gusta mucho su estilo". Sus seguidores más fieles aseguran que el casco antiguo de Oviedo y Covadonga serían los dos destinos que el autor no debería perderse durante su estancia en la región. "Puede salir a correr por la pista finlandesa también", apunta Bárbara Jiménez, recordando una faceta de corredor que quedaba patente con las zapatillas de alto rendimiento con las que pisó suelo asturiano. "Si me lo cruzara le diría que es una persona increible, que no cambie y que siga escrbiendo porque hace que la vida sea especial", asevera emocionada Ana María Baldinas. "Nos da mucha categoría que gente como él esté aquí", añadían Belén Rodrigo y Merce Iglesias.