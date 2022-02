Joan Manuel Serrat ha recibido hoy la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno. El cantautor se ha mostrado "emocionado y agradecido". "Yo lo único que he hecho en mi vida es hacer lo que he querido hacer, de la forma en la que me ha parecido que debía hacerlo", ha dicho en un acto cargado de emoción en el que ha estado arropado por compañeros de profesión como Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén o Miguel Ríos, entre otros. Pedro Sánchez ha asegurado que esta distinción es "una deuda de los españoles" con el artista. La nota sonora la ha puesto Rozalén con una bella interpretación de su tema 'Aquellas pequeñas cosas'.