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¿El cáncer de piel también puede tratarse con radioterapia y cuál es la tasa de curación?

¿El cáncer de piel también puede tratarse con radioterapia y cuál es la tasa de curación?

Redacción

¿El cáncer de piel también puede tratarse con radioterapia y cuál es la tasa de curación?

Redacción

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El doctor Antonio L. Seral, especialista en oncología, relata que los tumores cutáneos no melanomas son susceptibles de realizar tratamiento radioterápico para su curación. El experto pone de relieve la puesta en marcha del programa Spot para el tratamiento de este tipo de lesiones con el que se ha conseguido una tasa de curación superior al noventa por ciento con pocas sesiones.

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