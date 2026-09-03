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VÍDEO | Sánchez dice en el Congreso que el informe previo de la Policía sobre llegadas masivas no se refería a Ceuta sino a Baleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves en el Congreso de los Diputados la existencia de un informe de la Policía Nacional que advertía de un «riesgo alto» relacionado con las llegadas marítimas a la Península y a Baleares. Sánchez ha realizado esta precisión durante su comparecencia ante el Pleno para explicar la actuación del Ejecutivo ante la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, después de que en los últimos días se hubiera apuntado a la existencia de avisos policiales previos sobre el riesgo de que se produjera una situación de estas características.