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Vídeo: así se vio la redacción del Diario de Ibiza durante el eclipse total de sol
Mientras la mayoría de los residentes y turistas buscaban sitio en la costa oeste de la isla para presenciar el eclipse total, nuestro equipo de redacción subía y bajaba escaleras en el edificio del Diario de Ibiza con la ilusión de ver al menos un momento cómo la luna pasaba por delante del sol, convirtiendo por unos minutos la tarde en noche.
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