Bernardo Arzayus

FORO MEDITERRÁNEO III | Cómo intervenir el colapso del transporte sin romper el sistema económico

Mallorca ya no discute si tiene un problema de movilidad. La discusión real es hasta dónde pueden intervenir las instituciones para corregirlo sin desestabilizar el sistema que sostiene su economía, su organización territorial y la vida cotidiana de residentes y visitantes. La segunda mesa del Foro del Mediterráneo 2026, celebrada en el Diario de Mallorca, se inscribe en una edición centrada en la relación entre turismo y cambio climático y que este año pone el foco en cómo gobernar la presión humana en los territorios insulares. Administraciones, sector empresarial, organizaciones sociales y expertos coincidieron en un punto de partida compartido. El problema es estructural y obliga a actuar, pero no existe una solución única. Más información