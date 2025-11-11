Save the Med Foundation / Shark Med

VÍDEO | El Govern presenta los resultados del estudio sobre tiburones y rayas en el Parque Nacional de Cabrera

La conselleria de Agricultura y Pesca ha presentado esta mañana el resultado de un estudio sobre la presencia de tiburones y rayas en el mar de Cabrera, que ha permitido alcanzar conclusiones sobre los patrones de movimientos de estas especies. Este proyecto constituye la investigación más completa que se ha realizado sobre estas especies marinas que se mueven por las aguas de Baleares. Más información