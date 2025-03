Los ROG Strix 2025 ya están en España: bienvenido al exceso gaming en el mercado portátil.

¿Quieres jugar a Cyberpunk 2077 con los requisitos al máximo, mientras iluminas tu habitación haciendo menos ruido que el ventilador del salón? Pues ya puedes. ASUS ha traído a España la nueva gama ROG Strix 2025, y vienen tan cargados que da hasta miedo tocarlos sin tener pulsera antiestática.

¿La clave? Más potencia, mejor refrigeración y cero tornillos para abrirlo. Que sí, que al parecer ahora puedes meterle más RAM sin usar destornillador o hacer un máster. Súmale AniMe Vision, barras RGB envolventes y una pantalla que hace que cualquier partida a ‘Baldur's Gate 3’ parezca cine de autor.

Potencia de vértigo…

Dentro de estas bestias viven los nuevos procesadores Intel Core Ultra 9 o, si eres más de AMD, también tienes opción. Los Strix SCAR 16 (G635), SCAR 18 (G835), Strix G16 (G615) y Strix G18 (G815) incorporan el procesador Intel Core Ultra 9 275HX. Por su lado, los Strix SCAR 16 y 18 cuentan con hasta 64 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz y 4 TB de almacenamiento PCIe.

Vamos con un tema tan polémico como el calor. Si nos fiamos del gigante tecnológico, este aspecto también estará cubierto gracias a una nueva refrigeración con cámaras de vapor, disipadores mejorados, ventiladores Tri-Fan y metal líquido que mantendrá la temperatura en niveles razonables. Este sistema permite que los portátiles suministren hasta 240W de potencia con menor ruido que la generación anterior.

RGB hasta en las pestañas (y no lo decimos en broma)

Aquí los diseñadores de la firma no se han conformado con “un poco de iluminación”. No. Barra de luz RGB envolvente, AniMe Vision con 810 LEDs en la tapa y diseño inspirado en circuitos de carreras. En líneas generales su diseño deja patente que, si no brilla, no es gaming. ¿Y los puertos? Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Ethernet 2.5G y varios USBs.

Adiós a los tornillos. Hola upgrades

Los modelos con procesador Intel vienen con un diseño que permite acceder a la RAM y la SSD sin herramientas. Literalmente. Haces clic, levantas la tapa y ahí tienes todo. Vale, si además eres de los que cada vez que desmontan se cargan algo, la casa ha puesto guías y habilitado suficientes protecciones como para que hasta el más torpe pueda acceder con tranquilidad.

Pantallas Nebula: se ven tan bien como suena

Si juegas, editas o ves vídeos de gatitos en 4K, te vas a enamorar. Las pantallas Nebula HDR con tecnología Mini LED (hasta 1200 nits) o las versiones de 2,5K a 240 Hz tienen el aspecto de ser una delicia. Con una nueva capa ACR que reduce reflejos un 55% y mejora el contraste x4,5, parece que se podrá jugar en exteriores sin ver tu cara reflejada todo el rato.

Los ROG Strix 2025 ya están en España: bienvenido al exceso gaming en el mercado portátil / CEDIDA

¿Y cuánto cuesta la broma?

Pues desde 3.199€ para el Strix G16, 3.299€ para el Strix G18 y 3.399€ para los Strix SCAR. Sí, es una inversión, pero si quieres un portátil para jugar sacado de un laboratorio futurista, está claro que deberías prestar atención a estas ROG Strix.