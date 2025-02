Wargaming presenta un nuevo Playtest de Steel Hunters y su plan para el Steam Publisher Weekend

Wargaming, el conocido desarrollador de franquicias de estrategia se prepara para comenzar el Steam Publisher Weekend. Durante este evento, la casa de entretenimiento ofrecerá acceso a su nueva IP ‘Steel Hunters’, un título de disparos free-to-play con mechas que mezcla mecánicas de Battle Royale y extracción. Además, a lo largo del evento los jugadores también podrán acceder a contenido gratuito y descuentos para ‘World of Tanks’, ‘World of Tanks Blitz’, ‘World of Warships’ y ‘World of Warplanes’. ¡Acompáñanos en nuestro resumen del playtest!

Última versión de Steel Hunters

Del 20 al 24 de febrero, se podrá acceder a la versión más actualizada de ‘Steel Hunters’, que llega cargada de contenido nuevo y revisado. Dentro de esta fase, se llevará a cabo el evento “Clutch Performance”, que ofrecerá una batería de recompensas muy interesantes. Por este orden, los diez mejores jugadores de cada día ganarán tarjetas regalo de Steam y productos de la marca. Sin embargo, el resto de participantes también tendrán la oportunidad de competir por conseguir un aspecto único y permanente de Trenchwalker. El Playtest de ‘Steel Hunters’, con una duración de cuatro días, estará disponible en PC a través de Steam y Wargaming Game Center.

2 / Redacción

Por su parte durante el Steam Publisher weekend, que tendrá lugar del 20 al 27 de febrero, la casa de software ofrecerá descuentos a los jugadores de PC. A la cabeza de la lista se encuentra un paquete “4 en 1”, que incluirá contenido para ‘World of Tanks’, ‘World of Tanks Blitz’, ‘World of Warships’ y ‘World of Warplanes’. Este pack incluye vehículos, días de cuenta premium, artículos de personalización y otros objetos dentro del juego.

Los jugadores de ‘World of Tanks’ podrán reclamar el White Hot Pack sin coste alguno, un paquete con un día de cuenta premium para ‘WoT’, tres fichas de x5 de EXP en misiones, tres calcos de proyección de Wild HEAT y 3 inscripciones Fire Fire Baby.

Mientras tanto en ‘World of Warships’, sus jugadores podrán hacerse con un paquete de contenido gratuito que incluye el acorazado japonés de nivel VI Mutsu (disponible durante siete días), una expansión del puerto y un capitán experto. Del mismo modo, tres DLC estarán disponibles con un 80% de descuento, junto a el pack “Firepower & Fury Package”, una oferta conjunta de ‘World of Tanks Blitz’ y ‘World of Warships’, que incluye el destructor premium panasiático de nivel VI Anshan, el tanque medio premium alemán de nivel VI Pz.Kpfw. IV Schmalturm y más.

Wargaming Publisher Weekend 2025

Para World of Tanks Blitz y World of Warplanes

Ahora toca hablar de ‘World of Tanks Blitz’. Aquí sus jugadores podrán conseguir gratis el “Smart Progress Pack” que incluye contenido útil. También podrán adquirir el “British Duo Bundle”, una oferta conjunta para ‘World of Tanks’ y ‘World of Tanks Blitz’ que ofrece el tanque pesado premium británico de nivel VI Churchill Mk. VI y el tanque medio premium británico de nivel VI Cromwell B para añadirlos a tu colección con un descuento.

Los pilotos de ‘World of Warplanes’ podrán reclamar gratis el nuevo paquete Grumman XF4F-3 y disfrutar de descuentos para aviones como el Gloster Meteor, el primer caza de combate operativo disponible para el bando Aliado, y el Bell P-39N-1 Airacobra.

Finalmente, también estará disponible una colección de títulos con descuento: entre ellos se incluyen la trilogía original de ‘Master of Orion’, ‘Master of Orion: Conquer the Stars’, ‘Total Annihilation’ y los dos títulos de’ Massive Assault’.