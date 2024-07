Este juego Indie inspirado en Zelda con tintes de Studio Ghibli anuncia planes de lanzamiento

Un título que ya comienza a sonar con fuerza en el panorama independiente es ‘Mika and The Witch's Mountain’, un proyecto que el estudio valenciano Chibig coproduce junto a Nukefist y que ha confirmado su fecha de lanzamiento para el 21 de agosto. Tras el éxito de 'Summer in Mara' la desarrolladora española ha llamado la atención con su nueva propuesta gracias a un planteamiento general fuertemente inspirado en ‘Zelda Wind Waker’ y la película ‘KiKi's Delivery Service’ (1989) de Studio Ghibli. A grandes rasgos, en este relajante título de exploración, los jugadores controlan a Mika, una joven bruja que entrega paquetes a los residentes de una pequeña isla.

Hora de hacer amigos y surcar los cielos

Como anticipamos, Chibig Studio ha trabajado con acierto en sus anteriores proyectos, pero este parece ser el que ha recibido más atención y recursos por parte del equipo hasta ahora, al menos a juzgar por los resultados. Este viaje nos llevará a la cima de una montaña a través de una historia de esfuerzo, amistad y refuerzo de la comunidad. “Conoce a Mika, una aprendiz de bruja que aún está a prueba. Para poder superar su entrenamiento, tendrá que ayudar a todos los habitantes que viven al pie de la Montaña de la Bruja, entregando paquetes con su escoba mágica. Este viaje de autodescubrimiento nos llevará a la cima de la montaña a través de una historia de esfuerzo, amistad y comunidad”, explica la sinopsis del videojuego.

Requisitos

Cuando se anunció en 2022, ‘Mika and The Witch's Mountain’ abrió un proceso de financiación en Kickstarter y en tan solo dos horas, el juego había alcanzado su objetivo. También se publicó durante un periodo de tiempo limitado, una versión demo en Steam que ha permitido a una importante cantidad de jugadores conocer su jugabilidad y animarse con su llegada. Llegará a Steam (PC) y Nintendo Switch el 21 de agosto. El juego también debería llegar más tarde para otras plataformas, pero aún no hay una fecha confirmada.

Si te preocupan los requisitos de hardware, puedes estar tranquilo, ya que son bajos, sobre todo porque también se lanzará para Nintendo Switch.

Mínimos: Windows 10; Procesador: Intel Celeron G1820 / AMD Athlon II X3 455; Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GT 430/AMD Radeon R5 240; DirectX: Versión 11.

Recomendados: Windows 10; Procesador: Intel Core i5; Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850; DirectX: Versión 11.