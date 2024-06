Amazon calienta el Prime Day 2024 y anuncia 15 videojuegos gratuitos en Prime Gaming.

Las altas esferas de Amazon han distribuido un nuevo listado con los videojuegos gratuitos que estarán disponibles a través de Prime Gaming en las próximas semanas. El servicio de juegos de la compañía contará con 15 incorporaciones, cuatro de las cuales ya están disponibles a través de diferentes aplicaciones. La lista de juegos incluye clásicos, éxitos retro y títulos de éxito actuales. La iniciativa se engloba dentro del Prime Day 2024, que se llevará a cabo entre el 16 y 21 de julio.

Novedades para celebrar el evento

Durante las próximas semanas, los suscriptores tendrán la oportunidad de descubrir una serie de juegos a los que podrán acceder de forma gratuita. Además, entre los destacados presentados por la compañía se encuentra ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords’, que llegará el 11 de julio. A continuación, puedes consultar los títulos comprendidos en la iniciativa, además de las correspondientes fechas y plataformas de origen.

Títulos ya disponibles

‘Deceive Inc’ (Epic Games Store) – Ponte en la piel de los mejores espías del mundo en este juego multijugador de subterfugios. Disfrázate de cualquiera, despliega un arsenal de artilugios de alta tecnología o neutraliza a la competencia.

‘Tearstone: Thieves of the Heart’ (Legacy Games Code) – El Corazón de Tearstone ha desaparecido. Sube a bordo y agárrate fuerte para disfrutar de una desafiante y encantadora aventura de rompecabezas.

‘The Invisible Hand’ (Amazon Games App) – ¿Quieres hacerte rico rápidamente? Bienvenido a FERIOS, donde te capacitarán para perseguir la riqueza y el éxito como corredor de bolsa de nivel medio. Tus sueños más salvajes de riqueza pueden hacerse realidad... ¡a costa de todo lo demás!

‘Call of Juarez’ (GOG Code) – Lánzate a esta aventura épica FPS de temática western. Asume alternativamente los papeles de dos personajes distintos y antagónicos: un fugitivo escurridizo, Billy, y su cazador, el reverendo Ray.

Amazon calienta el Prime Day 2024 y anuncia 15 videojuegos gratuitos en Prime Gaming. / Elsotanoperdido

Los que tienen que llegar

Disponible el 27 de junio – ‘Forager’ (GOG Code) – Explora, fabrica, recolecta y gestiona recursos en este juego de exploración, cultivo y fabricación de mundo abierto en 2D.

Disponible el 27 de junio – ‘Card Shark’ (Epic Games Store) – Entra en un mundo en el que tendrás que jugar mejor con tus oponentes que con tus cartas en este juego de aventuras lleno de astucia, intriga y deliciosos engaños.

Disponible el 27 de junio – ‘Heaven Dust 2’ (Amazon Games App) – En las profundidades de una base de investigación, al despertar en una cápsula criogénica, te encuentras atrapado en un infierno viviente, rodeado de zombis en una carta de amor a los clásicos juegos de survival horror, con exploración, acción, puzles y gestión de recursos para sobrevivir.

Disponible el 27 de junio - oulstice (Epic Games Store) – Explora un mundo oscuro repleto de misterios ocultos, domina un variado sistema de combate y vive las fuerzas duales de dos hermanas en una historia de fantasía oscura con acción trepidante, enemigos despiadados y espectaculares combates contra jefes finales.

Disponible el 3 de julio – ‘Wall World’ (Amazon Games App) – Explora el misterioso muro a bordo de tu gigantesco robospider: extrae valiosos recursos, mejora tu equipo para luchar contra hordas de monstruos y descubre exóticos biomas entre ataque y ataque.

Disponible el 3 de julio – ‘Hitman Absolution’ (GOG Code) – El asesino original ha vuelto. Traicionado por la Agencia y perseguido por la policía, el Agente 47 busca la redención en un mundo corrupto y retorcido.

Disponible el 3 de julio – ‘Call of Juarez: Bound in Blood’ (GOG Code) – Para salvar a su familia, los hermanos McCall matarán a cualquiera que se interponga entre ellos y el legendario Oro de Juárez.

Disponible el 11 de julio – ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ (Epic Game Store) – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge reúne a Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael en un beat 'em up maravillosamente realizado.

Disponible el 11 de julio – ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords’ (Amazon Games App) – 5 años después de los acontecimientos del premiado original, los Sith están a punto de aplastar la Antigua República. Como Jedi solitario, ¿seguirás el lado de la luz o sucumbirás a la oscuridad?

Disponible el 11 de julio – ‘Alex Kidd in Miracle World DX’ (Epic Games Store) – El legendario Alex Kidd vuelve con todo lujo de detalles en Miracle World DX. Enciende tu brazalete y revive un clásico de las plataformas con nuevos modos, niveles y características.

Disponible el 11 de julio – ‘Samurai Bringer’ (Amazon Games App) – Acaba con hordas de samuráis y demonios para reunir técnicas de combate y pulir tu estilo de lucha con el fin de derrotar a Yamata-no-Orochi, el dragón de ocho cabezas de la mitología japonesa en este juego de acción roguelite con niveles que cambian en cada partida.

Ahora mismo, los miembros Prime también pueden conseguir varios títulos gratis, entre ellos ‘The Lullaby of Life’, ‘Star Wars Battlefront II’ (Classic, 2005), ‘Weird West Definitive Edition’, ‘Genesis Noir’, ‘Everdream Valley’, ‘MythForce’, ‘Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread’ y ‘Projection: First Light’.