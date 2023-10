Las altas esferas de Capcom han decidido renovar la tecnología de su motor gráfico y, en consecuencia, han revelado las principales virtudes del denominado “REX Engine”, una evolución de “RE Engine”, la solución tecnológica de factura propia que la casa lleva empleando los últimos años. Según explican desde la empresa de entretenimiento, este nuevo engine será responsable de “ampliar la diversificación en las escalas de sus proyectos”, con el principal objetivo de mejorar la eficiencia en el procesamiento de activos y los niveles de personalización.

Desde Resident Evil VII

Para encontrar el primer título movido con RE Engine hay que remontarse al estreno de ‘Resident Evil VII’, lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC en 2017. Desde aquel momento, la tecnología ha servido a sus responsables para producir superéxitos como ‘Monster Hunter Rise’, ‘Devil May Cry 5’, ‘Exoprimal’ e incluso ‘Street Fighter 6’. Otras obras importantes como ‘Pragmata’ y ‘Dragon's Dogma 2’ también se están sirviendo de su estructura.

Según el anuncio de Capcom, “REX Engine” es la abreviatura de “RE neXt Engine” y promete brindar hasta cinco veces más potencia en comparación con el motor actual. Teniendo en cuenta que se trata de una “evolución” y no de una tecnología creada desde cero, existen muchas posibilidades para comenzar a usarla en algunos de sus títulos con fecha de estreno cercana. Aunque se han descrito ligeramente sus funciones, los directivos de la conocida casa de videojuegos no han indicado cuáles de sus patentes la comenzarán a utilizar a partir de ahora. Teniendo en cuenta que sólo tenemos confirmados en producción ‘Pragmata’, ‘Dragon's Dogma 2’ y ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’, el camino es incierto y genera algunas dudas. Las filtraciones apuntan un poco más lejos, aludiendo a nuevos capítulos para franquicias como ‘Monster Hunter’ y ‘Mega Man’, pero nada se ha confirmado oficialmente por parte de la productora.

Balance fiscal positivo

Vale la pena señalar que, a nivel fiscal, Capcom atraviesa una buena racha, especialmente en términos de popularidad, con lanzamientos que se están acostumbrando a ocupar espacios entre los más vendidos de cada plataforma. ‘Resident Evil 4’ Remake, por ejemplo, ha alcanzado los 5,45 millones de unidades despachadas desde su lanzamiento. A ‘Street Fighter 6’ también le va razonablemente bien, con 2,4 millones de ventas y debería registrar un número mayor jugadores cuando comiencen a publicarse personajes extras y las temporadas online alcancen algo de ritmo. ‘Exoprimal’, por su parte, como nueva marca se encuentra en una fase inicial de su andadura y aún no ha alcanzado el millón de unidades vendidas. Según reflejan los informes de la empresa, el videojuego acometerá nuevas acciones para aumentar el tamaño de la congregación antes de finalizar el año fiscal. No obstante, con el suficiente apoyo es difícil que el ambicioso proyecto no termine de despegar.