‘Agony Unrated’ se considera una "versión para adultos" del juego de terror ‘Agony’. Pues bien, el programa ha comenzado a desaparecer de las bibliotecas de Steam de los usuarios que lo habían comprado, pero al contrario de lo que sucede con otros juegos eliminados del listado de la plataforma, ni siquiera existe la opción de volver a descargarlo. Es decir, Valve ha fulminado para siempre el juego de su servicio.

Fulminado de las bibliotecas digitales

Desde el desarrollador, Madmind Studio, se asegura que no están al corriente de los motivos que han podido influir en esta decisión, pero tampoco esconden que "juegos con temáticas similares" a menudo tienen verdaderas dificultades para establecerse en la plataforma de videojuegos para PC. No obstante, desde el estudio se anticipa que han contactado con un representante de Valve con la intención de buscar “una solución que satisfaga a todos”, aunque por el momento desde la parte que incumbe a la plataforma no se han pronunciado oficialmente.

Un alma que debe escapar del infierno

Desarrollado bajo tecnologías Unreal Engine 4, ‘Agony’ sitúa al jugador en el papel de un alma que va al infierno y debe encontrar alguna manera de escapar del fuego eterno. Para ello, es necesario enfrentarse a demonios que se mueven en un entorno hostil capaz de aportar un grado muy elevado de inmersión a la experiencia. A pesar de ser un estudio independiente, Madmind cuenta con un equipo de experimentados desarrolladores que han trabajado en proyectos como ‘The Witcher 3’, ‘The Division’ y ‘Sniper: Ghost Warrior 2’.

El proceso de desarrollo de ‘Agony Unrated’ no ha estado exento de conflictos con la posición de la plataforma. Incluso antes de su lanzamiento, el proyecto tuvo que ser momentáneamente cancelado alegando “cuestiones técnicas y legales”. Sin embargo, se publicó semanas después en la tienda y, desde entonces, se ha distribuido como incentivo para los compradores del juego original.

En Alemania no se puede vender por su fuerte contenido

Según los datos que aportan en Steam, el juego de terror fue eliminado de las bases de datos el 16 de febrero de este año. Si bien se mantuvo disponible una versión para su compra individual durante unos días, la página dedicada también se eliminó de la plataforma poco después. La retirada del programa ha levantado cierta indignación entre los compradores de los productos, aunque la mayoría señala como responsable a la propia desarrolladora. El problema, seguramente, está relacionado con la clasificación por edades de la versión "sin censura" en algunas partes del mundo; en Alemania, por ejemplo, el juego ni siquiera puede venderse. Mientras tanto, ‘Agony’, el juego rebajado de figuras demoníacas y un fuerte contenido sexual, continúa a la venta, así como su spin-off ‘Succubus’.